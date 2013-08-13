Инвестиции на рынках США. ETF.

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 104105106107 Додано: Суб 09 січ, 2021 23:37 St/2

Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа? Makepeace Повідомлень: 31 З нами з: 18.04.14 Подякував: 3 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:46 Makepeace

Альфа на счете клиента от $50к.

Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает. St/2

Повідомлень: 10848 З нами з: 02.09.08 Подякував: 666 раз. Подякували: 1592 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 03:43 St/2 написав: Альфа на счете клиента от $50к.

Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает. Альфа на счете клиента от $50к.Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает.

Ну хорошо, допустим, скрипя сердцем, я готов рискнуть годовой зарплатой ради возможности зарабатывать по 35% в год.

Вдруг Вы окажетесь очередным Баффетом (который озолотил своих начальных долгосрочных инвесторов).



Как Вы упомянули в одном из предыдущих комментариев, главный вопрос - насколько надежно защищен downside?



Например, сделав портфель из 60% BIL, 20% TQQQ и 20% TMF (ну условно, т.к. инструменты более рискованные, чем трехкратный леверидж, затрудняюсь привести), я знаю, что, при любых раскладах (ну кроме дефолта США и гиперинфляции) я не потеряю более 40%.



В производных, насколько я понимаю, надежно downside нельзя так же просто просчитать, как в моем примере.

Попадалось несколько статеек, уже не помню деталей, но там показывалось, что опционы ведут себя периодически ну совсем не так, как рассчитывалось (потому, собственно, их и прячут от нас, розничных инвесторов, за семью печатями). Апрельские минусы по нефтяным фьючерсам без левериджа - ну тоже из этой оперы.



Да, Вы приводили примеры защиты от просадок через арбитраж между опционами с разными параметрами (сорри если некорректную лексику использую). Но мне они не шибко понятны, можно по-простому?

Насколько железобетонна целевая максимальная просадка в 25%?

Настолько же, как в моем примере, или же всё более shaky и основано лишь на бэктестах и теоретических расчетах (как в LTCM)?



Я почему так упираю на защиту даунсайда, что, насколько я знаю, с толстыми хвостами просто нереально сложно работать / прогнозировать. То ли недостаток математического аппарата, то ли еще что-то, не совсем понял. А тут как раз толстые хвосты являются центральной части стратегии.



Встроенная защита от даунсайда в стратегии сработает в случае падения рынка акций или бондов на 75% за месяц?

Внезапного повышения ставки с нуля до 10% (или введения отрицательной ставки)?

Отключения России или Китая от SWIFT и закрытия бирж на месяц?



Если я все правильно понимаю, все вышеуказанные варианты мой пример переживет с потерями не более 40%.

А Ваша стратегия?



Я не против просадок или риска потерь части портфеля, но не готов к риску просадки более, чем максимально допускаемый стратегией. Для меня это будет значить, что стратегия просчитана неверно и из нее нужно выходить немедленно.

Ну или если в стратегии нет максимально определенной просадки - в такие игры я тоже не готов играть. Ну хорошо, допустим, скрипя сердцем, я готов рискнуть годовой зарплатой ради возможности зарабатывать по 35% в год.Вдруг Вы окажетесь очередным Баффетом (который озолотил своих начальных долгосрочных инвесторов).Как Вы упомянули в одном из предыдущих комментариев, главный вопрос - насколько надежно защищен downside?Например, сделав портфель из 60% BIL, 20% TQQQ и 20% TMF (ну условно, т.к. инструменты более рискованные, чем трехкратный леверидж, затрудняюсь привести), я знаю, что, при любых раскладах (ну кроме дефолта США и гиперинфляции) я не потеряю более 40%.В производных, насколько я понимаю, надежно downside нельзя так же просто просчитать, как в моем примере.Попадалось несколько статеек, уже не помню деталей, но там показывалось, что опционы ведут себя периодически ну совсем не так, как рассчитывалось (потому, собственно, их и прячут от нас, розничных инвесторов, за семью печатями). Апрельские минусы по нефтяным фьючерсам без левериджа - ну тоже из этой оперы.Да, Вы приводили примеры защиты от просадок через арбитраж между опционами с разными параметрами (сорри если некорректную лексику использую). Но мне они не шибко понятны, можно по-простому?Насколько железобетонна целевая максимальная просадка в 25%?Настолько же, как в моем примере, или же всё более shaky и основано лишь на бэктестах и теоретических расчетах (как в LTCM)?Я почему так упираю на защиту даунсайда, что, насколько я знаю, с толстыми хвостами просто нереально сложно работать / прогнозировать. То ли недостаток математического аппарата, то ли еще что-то, не совсем понял. А тут как раз толстые хвосты являются центральной части стратегии.Встроенная защита от даунсайда в стратегии сработает в случае падения рынка акций или бондов на 75% за месяц?Внезапного повышения ставки с нуля до 10% (или введения отрицательной ставки)?Отключения России или Китая от SWIFT и закрытия бирж на месяц?Если я все правильно понимаю, все вышеуказанные варианты мой пример переживет с потерями не более 40%.А Ваша стратегия?Я не против просадок или риска потерь части портфеля, но не готов к риску просадки более, чем максимально допускаемый стратегией. Для меня это будет значить, что стратегия просчитана неверно и из нее нужно выходить немедленно.Ну или если в стратегии нет максимально определенной просадки - в такие игры я тоже не готов играть. once_upon_a_time Повідомлень: 102 З нами з: 28.07.16 Подякував: 19 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 січ, 2021 09:28 once_upon_a_time

Вопрос рисков — это центральная тема, именно недопонимание в ней и приводит к разрыву отношений между клиентом и управляющим. С другой стороны, управляющий может отвечать только за тот риск, который он может контролировать.

Индустрия выделяет несколько уровней риска.



1. Системный – это инфраструктура. Если завтра Путин пришлет Сатану 18 на Манхеттен или там или высадятся рептилоиды, что будет с рынком и как я могу на это повлиять? Если резидентов Украины прировняют к Северной Корее, или Вас лично внесут в санкционный список США и заморозят активы? Есть системные риски по проще, - банкротство брокера или остановка в обращении рабочих инструментов. Эти ситуации проработаны организаторами торгов и проходит для клиентов бесшовно. Именно по этом мы не идет работать в Казахстан или Албанию, а в США.



2. Рыночный риск. Это прямая зона ответственность стратегии. Тот же март 2020 — это абсолютная рыночная ситуация. В рамках стратегии используются меры по ограничению просадки, это можно назвать стоп лосом или хеджирование риска опционами. В стратегии двух уровневый ограничитель риска: а) позиция всегда собирается из спредов; б) в спокойное время (на низких волах) покупается кол опциона на болевую точку. Я как управляющий заявляю целевую грязную доходность в 50% и макс просадку. Но по всем метрикам вижу целевую 60%, и просадку до 20%. Оставляя себе люфт на «не стандартный» ситуации. Для клиента, с которым работаю больше года и капитал от 500к есть опция, когда success fee увеличивается с обычных 20% до 25%, но половину fee откладывается в резервный фонд на покрытие будущих просадок. Мне это выгодно, так как клиент перестает бегать, ведь выводя деньги в спокойное время, он теряет резервный фонд. А клиент знает, если ему потребуются деньги в «плохие» времена, резервный фонд частично перекроет убыток. Ситуация win win.



3. Риск управления. Насколько бы не была совершенна торговая инфраструктура и отлично спроектирована торговая стратегия – всегда остается человеческий фактор. Можно на ровном месте споткнутся и сломать себе шею. Состояние должно быть, как у дальнобойщика – расслабленная концентрация, ведь управление активов — это длинная дорога, а не спринтерский рывок в точке здесь и сейчас. Я в принципе создал себе эти условия – стратегия предполагает до 20 торговых дней в год; FFA от IB ограничивает меня 15ю клиентами (с партнером получается 30 мест) и я не спешу их заполнять. Мы не продаем информ продукты, не обучаем, не строчим ежедневный обзоры и не записываем стримы. Я итак слишком разговорился на тему инвестиций в последнее время ))



Еще один момент. Позиционирование Альфы в линейке фин продуктов. Есть подушка ликвидности – это шаг №0. Стандартный пассивный портфель маст хев каждый, но там не нужен управляющий, сходили на консультацию, получили дорожную карту и вперед в счастливое будущее. Пакет уровня Прайм имеет смысл если расходы на управление оправдываются будущей доходностью, на капитале до 50к это очень спорное решение, и выгоднее просто копить в простом пассивном портфеле. И Альфа, - это legacy уровень, капитал для будущих поколений. Она подходит клиентам, у которых полностью закрыт вопрос базового жизненного комфорта, работает пенсионный план, и на излишке денег можно запускать Альфу. Клиенту живущему в двушке на Виноградаре, накопившему 30к, который размышляет – купить новый паркетник, обновить квартиру или инвестировать в Альфу я точно откажу. St/2

Повідомлень: 10848 З нами з: 02.09.08 Подякував: 666 раз. Подякували: 1592 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 104105106107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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