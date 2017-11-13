RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що можна купити на 100
гривень у світі (інфографіка)

Що можна купити на 100 гривень у світі (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 12:48

  kalinavalera1 написав:
  Vicont-UA написав:Ну, я так смотрю, у нас ещё неплохой товарный набор получился.

Масло подсолнечное стоит минимум 23 гривны за 750 мл. За 1л - выходит 29-30 гр. самое дешевое. Гречка не знаю сколько пусть 12 гр. И 300 г сыра - это можно на 100 гр купить. Токо 100 гр - 1\9 минимальной пенсии которую получают сегодня большинство пенсов. А не 1/12. Про повышение - якобы прожиткового минимума - то брехня была в СМИ. И что - хорошего ? Нужно еще и ЖКХ оплатить ? При доходе 1 710 гр субсидия совсем не положена,( а у кого 950 тоже понарошку ее дают-) а за ЖКХ платить на много больше чем 1 700 . За 60 м2 - 2 200 гр около того. Короче , "Здравствуй, геноцид!" Не хватит среднего дохода 1 710 гр даже за ЖКХ заплатить.


Поправлю - гречка в торговых сетях ВСЕГДА стоит 1 бакс/кг. Сейчас курс 1кг гр...ечки = 25 гр...ивен. :lol:
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10307
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4418 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 13:05

  3586967 написав:Мне кажется человек который писал данную статью никогда не был за рубежом.
1. В Британии за эти деньги даже в метро на зайдешь (4.8 фунта). а стоимость просто молока 1.75 фунта а это уже 70 грн.
2. В Польше мясо стоит 140 грн. за 1 кг.

только вернулся 3 дня назад.


Заходим на сайт Теско в Британии (супермаркет средней ценовой категории, есть и дешевле), и не пишем бред: tesco.com

К примеру, 2.27 литра молока- 1 фунт.

ПС В метро за проезд в пределах первых 2 зон (весь центральный Лондон, и не только)- 1.8 фунта. Проездной там же весь день- около 5 фунтов.
Londoner
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 13.03.14
Подякував: 108 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 13:28

Re: Що можна купити на 100 гривень у світі (інфографіка)

  Londoner написав:Заходим на сайт Теско в Британии (супермаркет средней ценовой категории, есть и дешевле), и не пишем бред: tesco.com

К примеру, 2.27 литра молока- 1 фунт.


Пора бы уже понимать что это не настоящее молоко. Есть органическое, а есть химия. Не может дешевое молоко в богатой стране быть органическим, иначе тогда химия будет неприбыльной.
daniel
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 24.04.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 13:32

  daniel написав:
  Londoner написав:Заходим на сайт Теско в Британии (супермаркет средней ценовой категории, есть и дешевле), и не пишем бред: tesco.com

К примеру, 2.27 литра молока- 1 фунт.


Пора бы уже понимать что это не настоящее молоко. Есть органическое, а есть химия. Не может дешевое молоко в богатой стране быть органическим, иначе тогда химия будет неприбыльной.


Дадада, все продукты на Западе- отрава и химия сплошная.

Только при этом на загнивающем Западе почему-то живут в среднем на 10-15 лет дольше, чeм в Украине.

ПС Если бы вы были знакомы с системой субсидий и механизацией труда в сельском хозяйстве стран ЕС- то у вас не возникали бы такие экономичеки безграмотные идеи.
Londoner
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 13.03.14
Подякував: 108 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 15:17

Пустая статья привлекла лишь тролей.
Днепр-8
 
Заблокований
Повідомлень: 98
З нами з: 02.11.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 16:48

  Watcher написав:Феерическое сравнение несравнимого!!! Это же надо додуматься до такого сравнения и при этом ставить в один ряд Англию, США, Германию и Украину!!! Да это же просто издевательство!
А где страны, где можно на 100грн просто оторваться по-полной??? Где Эфиопия, Мозамбик, Марокко, наконец Чили и Венесуэла??? Это я уже молчу про такую экзотику как Соломоновы острова, например... Зачем сравнивать несравнимое и пытаться делать выводы? Бред!

Ой! Я фанат - путешествовать . Счас фиг куда поедешь. А вы подкинули варианты. Хочу оторваться в Эфиопии или Мозамбике ! А что там можно на 100гр.? Там первобытно-общинный строй ? Стадия рабства у них еще впереди по спирали развития ? Промышленности никогда не было ? Заманчиво. Наверное 5 - 10 кг бананов можно купить ? Или одну курицу ? курица там кажется долларов 6 стоит дешевая , живая ? Не хватит даже на 1 курицу.....
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4968
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 17:36

Со второй годовщиной начала революции Достоинства!
Зображення
beobachter2014
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 287
З нами з: 03.01.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:29

так что получается в Польше жить хорошо ? У меня знакомы был на зароботках говорил мне что в Польше продукты недорогие я чесно ему неособо верил даже спорил . Ну смотрю так и есть 1-кг говядины 1-кг Сосиок и 1-лтр масло )) за 100грн )))))
vladvirus2009
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-чиновники на державному утриманні (інфографіка)
R2 » Пон 10 лют, 2020 22:28
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 22:28
R2
На зарплату шахтарям направили ще 163 млн гривень
R2 » Пон 10 лют, 2020 17:19
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 17:19
grabenko_roman_82
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
70 7776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 23:51
v_m0689822359

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (306)
11.02.2020 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.