Що можна купити на 100 гривень у світі (інфографіка)
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Vicont-UA написав:Ну, я так смотрю, у нас ещё неплохой товарный набор получился.
Масло подсолнечное стоит минимум 23 гривны за 750 мл. За 1л - выходит 29-30 гр. самое дешевое. Гречка не знаю сколько пусть 12 гр. И 300 г сыра - это можно на 100 гр купить. Токо 100 гр - 1\9 минимальной пенсии которую получают сегодня большинство пенсов. А не 1/12. Про повышение - якобы прожиткового минимума - то брехня была в СМИ. И что - хорошего ? Нужно еще и ЖКХ оплатить ? При доходе 1 710 гр субсидия совсем не положена,( а у кого 950 тоже понарошку ее дают-) а за ЖКХ платить на много больше чем 1 700 . За 60 м2 - 2 200 гр около того. Короче , "Здравствуй, геноцид!" Не хватит среднего дохода 1 710 гр даже за ЖКХ заплатить.
Поправлю - гречка в торговых сетях ВСЕГДА стоит 1 бакс/кг. Сейчас курс 1кг гр...ечки = 25 гр...ивен.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
3586967 написав:Мне кажется человек который писал данную статью никогда не был за рубежом. 1. В Британии за эти деньги даже в метро на зайдешь (4.8 фунта). а стоимость просто молока 1.75 фунта а это уже 70 грн. 2. В Польше мясо стоит 140 грн. за 1 кг.
только вернулся 3 дня назад.
Заходим на сайт Теско в Британии (супермаркет средней ценовой категории, есть и дешевле), и не пишем бред: tesco.com
К примеру, 2.27 литра молока- 1 фунт.
ПС В метро за проезд в пределах первых 2 зон (весь центральный Лондон, и не только)- 1.8 фунта. Проездной там же весь день- около 5 фунтов.
Watcher написав:Феерическое сравнение несравнимого!!! Это же надо додуматься до такого сравнения и при этом ставить в один ряд Англию, США, Германию и Украину!!! Да это же просто издевательство! А где страны, где можно на 100грн просто оторваться по-полной??? Где Эфиопия, Мозамбик, Марокко, наконец Чили и Венесуэла??? Это я уже молчу про такую экзотику как Соломоновы острова, например... Зачем сравнивать несравнимое и пытаться делать выводы? Бред!
Ой! Я фанат - путешествовать . Счас фиг куда поедешь. А вы подкинули варианты. Хочу оторваться в Эфиопии или Мозамбике ! А что там можно на 100гр.? Там первобытно-общинный строй ? Стадия рабства у них еще впереди по спирали развития ? Промышленности никогда не было ? Заманчиво. Наверное 5 - 10 кг бананов можно купить ? Или одну курицу ? курица там кажется долларов 6 стоит дешевая , живая ? Не хватит даже на 1 курицу.....
так что получается в Польше жить хорошо ? У меня знакомы был на зароботках говорил мне что в Польше продукты недорогие я чесно ему неособо верил даже спорил . Ну смотрю так и есть 1-кг говядины 1-кг Сосиок и 1-лтр масло )) за 100грн )))))