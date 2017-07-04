Расскажите про работу в Польше

vetka написав:
Мега комментарий. Украинец с корочкой овгоВУЗа, парой лет опыта и английским без проблем может работать в Польше бухгалтером и налоговиком? Вы серьёзно? Что вы курите?
Курю сигареты (Camel) в перерывах между подготовкой проводок. Паспорт синенький, с тризубцем. Проблем не наблюдаю.
Открою секрет: бухгалтерия и налоги есть не только в маленьких фирмочках локального уровня (где один человек отвечает за весь процесс), но и в больших корпорациях. И не факт, что придется все это делать именно для польского предприятия.