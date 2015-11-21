Не получается найти работу

Додано: Чет 22 чер, 2023 11:05

Всім привіт! Хочу поділитися своєю історією та досвідом, можливо, хтось зіткнувся з тим же, що і я. Сама я із Житомира. Зрозумійте мене правильно, життя зараз дуже непросте, варіантів гідного заробітку мало, тому вирішила пошукати роботу у Франції. Завжди мріяла там побувати і ось з недавнього часу знімаю невеличку кімнату у паризькому кварталі Бобур. Моєю сусідкою виявилася жінка середнього віку. Я розповіла їй свою історію про те, що шукаю роботу. Вона запропонувала мені попрацювати у борделі. Ну, чому б і ні? Обіцяли, що зможу заробити багато грошей, але відразу попередили, що є обов'язкові умови, через те що клієнти з дуже нестандартними запитами.... Мене поставили перед фактом - ми оплачуємо тобі ряд операцій, і тільки після цього я зможу працювати. І це не якісь операції, як збільшення грудей, а зовсім якась жесть... Дехто з дівчин, кому вже нічого втрачати, погоджується. Тут тупо роблять з жінок "ляльок-виродків" заради задоволення забаганок божевільних... Коротше кажучи, я не наважилася так сильно спотворювати себе, які б гроші за це не платили. Заблокувала номер сутенерки і рішила сюди більше не повертатися. Залишається тільки порадіти, що все закінчилося саме так. Сподіваюсь, що жінки будуть уважніше розглядати подібні небезпечні пропозиції.