Расскажите про работу в Польше

Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:13

А я за год уже пару раз ездил на заработки. 2015 я бы в это не поверил.

А со следующего года готовлюсь смазывать лыжи в Германию, ибо там чистыми минималка 6.5 евро в час, что есть ~175 грн, с учетом что мужчинам платят немного больше, и минималка с 01.01.20 там еще вырастет то по 200 гривен в час можно зарабатывать.



По секрету скажу что летом немного успел вписаться в погрузку дыни-арбуза(сезон идет где-то с 10 июля, и увы, закончился рано, еще в конце августа, числа 26), и там за день в бригаде можно заработать до 2000грн в день, но я в бригаду не попал, но все равно получал больше минималки и не особо напрягался(по сравнению с Польшей).



Чисто грузчиком можно без проблем(по нагрузке) делать 150-200 грн в час, только вот рынок был тухлым, и покупателей было меньше чем грузчиков, а мелкие школьники стайками, и интернатовцы сбивали цены. Да и урожайность ~10т/г арбуза это смех. Дыня дороже(ниже 2.8грн/кг на опте ни разу не опускалась даже за самую говняную), ей и такой урожай неплохо, но там и отбор куда строже.



Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают, но зимой хочешь-не хочешь, а шагать в уэвропы на заработки придется.