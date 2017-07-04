|
|
|
Расскажите про работу в Польше
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Вів 06 сер, 2019 15:42
vetka написав: Gastarbaiter написав:
В Польше много вакансий в финансовой сфере: бухгалтеры, аналитики, налоговики, менеджеры, простые нажимальщики кнопок. Для начальных позиций достаточно корочки, пары лет опыта и знания английского.
Мега комментарий. Украинец с корочкой овгоВУЗа, парой лет опыта и английским без проблем может работать в Польше бухгалтером и налоговиком? Вы серьёзно? Что вы курите?
Курю сигареты (Camel) в перерывах между подготовкой проводок. Паспорт синенький, с тризубцем. Проблем не наблюдаю.
Открою секрет: бухгалтерия и налоги есть не только в маленьких фирмочках локального уровня (где один человек отвечает за весь процесс), но и в больших корпорациях. И не факт, что придется все это делать именно для польского предприятия. Если же говорить именно о бухгалтерии, то IFRS он и в Африке IFRS.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:13
А я за год уже пару раз ездил на заработки. 2015 я бы в это не поверил.
А со следующего года готовлюсь смазывать лыжи в Германию, ибо там чистыми минималка 6.5 евро в час, что есть ~175 грн, с учетом что мужчинам платят немного больше, и минималка с 01.01.20 там еще вырастет то по 200 гривен в час можно зарабатывать.
По секрету скажу что летом немного успел вписаться в погрузку дыни-арбуза(сезон идет где-то с 10 июля, и увы, закончился рано, еще в конце августа, числа 26), и там за день в бригаде можно заработать до 2000грн в день, но я в бригаду не попал, но все равно получал больше минималки и не особо напрягался(по сравнению с Польшей).
Чисто грузчиком можно без проблем(по нагрузке) делать 150-200 грн в час, только вот рынок был тухлым, и покупателей было меньше чем грузчиков, а мелкие школьники стайками, и интернатовцы сбивали цены. Да и урожайность ~10т/г арбуза это смех. Дыня дороже(ниже 2.8грн/кг на опте ни разу не опускалась даже за самую говняную), ей и такой урожай неплохо, но там и отбор куда строже.
Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают, но зимой хочешь-не хочешь, а шагать в уэвропы на заработки придется.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|13003
|
|
|1
|3025
|
|
|1
|2809
|
Суб 16 гру, 2017 20:00
Udalt
|