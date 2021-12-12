Американська компанія Verizon створила робочий смартфон для PC-версії Minecraft.
Дивися повний текст З Minecraft можна буде подзвонити (відео).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 гру, 2015 01:00
З Minecraft можна буде подзвонити (відео)
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Дивися повний текст З Minecraft можна буде подзвонити (відео).
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