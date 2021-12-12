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З Minecraft можна буде
подзвонити (відео)

З Minecraft можна буде подзвонити (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2015 01:00

З Minecraft можна буде подзвонити (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Verizon створила робочий смартфон для PC-версії Minecraft.

Дивися повний текст З Minecraft можна буде подзвонити (відео).
R2
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кому это тут надо ?
Ту-134
 
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Давний пост так, Minecraft зараз набагато популярніший
Homer Walton
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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