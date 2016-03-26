Куплю жетоны ПУМБ - Златник,Сребренник,Византийский солид,Владимир Ольгердович,Ефимок с признаком.
Предложения свои и фото можно присылать в личном сообщении.Благодарю за внимание.
|
|
|
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 09 січ, 2016 18:54
Куплю жетоны ПУМБ
Куплю жетоны ПУМБ - Златник,Сребренник,Византийский солид,Владимир Ольгердович,Ефимок с признаком.
Предложения свои и фото можно присылать в личном сообщении.Благодарю за внимание.
Додано: Пон 01 лют, 2016 11:11
Добрый день! Есть в наличии Златник и Византийский солид. Вот только не знаю их цену. У Вас есть предложение?
Додано: Пон 01 лют, 2016 14:48
Добрый день,если не сложно Вам пришлите фото с двух сторон и в какой они комплектации на емейл goply@ukr.net
Додано: Чет 04 лют, 2016 20:20
Додано: Вів 19 кві, 2016 14:16
Re: Куплю жетоны ПУМБ
По прежнему интересуют
Додано: Пон 10 жов, 2016 22:44
Добрый день! Если еще интересует есть жетон ПУМБ Срібляник в капсуле.
Додано: Вів 18 кві, 2017 10:09
Re: Куплю жетоны ПУМБ
Актуально!
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:40
Жетон Украина ПУМБ 2008 ЕФИМОК С ПРИЗНАКОМ 1655
Добрый вечер, подскажите в наличии есть Жетон Украина ПУМБ 2008 ЕФИМОК С ПРИЗНАКОМ 1655
с сертификатом и чехлом. Интересует ли Вас?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:04
реклама
|