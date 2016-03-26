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Куплю жетоны ПУМБ

Куплю жетоны ПУМБ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2016 18:54

Куплю жетоны ПУМБ

Куплю жетоны ПУМБ - Златник,Сребренник,Византийский солид,Владимир Ольгердович,Ефимок с признаком.
Предложения свои и фото можно присылать в личном сообщении.Благодарю за внимание.
Doktor_Aybolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2016 11:11

Добрый день! Есть в наличии Златник и Византийский солид. Вот только не знаю их цену. У Вас есть предложение?
Sanyaba
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лют, 2016 14:48

  Sanyaba написав:Добрый день! Есть в наличии Златник и Византийский солид. Вот только не знаю их цену. У Вас есть предложение?

Добрый день,если не сложно Вам пришлите фото с двух сторон и в какой они комплектации на емейл goply@ukr.net
Doktor_Aybolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2016 20:20

  Sanyaba написав:Добрый день! Есть в наличии Златник и Византийский солид. Вот только не знаю их цену. У Вас есть предложение?

Отписал Вам на емейл.
Doktor_Aybolit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2016 14:16

Re: Куплю жетоны ПУМБ

По прежнему интересуют
Doktor_Aybolit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2016 22:44

Добрый день! Если еще интересует есть жетон ПУМБ Срібляник в капсуле.
victor2000
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 10:09

Re: Куплю жетоны ПУМБ

Актуально!
Doktor_Aybolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2017 11:09

Могу предложить солид Византийской империи
vorotnikova
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:40

Жетон Украина ПУМБ 2008 ЕФИМОК С ПРИЗНАКОМ 1655

Добрый вечер, подскажите в наличии есть Жетон Украина ПУМБ 2008 ЕФИМОК С ПРИЗНАКОМ 1655
с сертификатом и чехлом. Интересует ли Вас?
alex89
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:04

  alex89 написав:Добрый вечер, подскажите в наличии есть Жетон Украина ПУМБ 2008 ЕФИМОК С ПРИЗНАКОМ 1655
с сертификатом и чехлом. Интересует ли Вас?

Какая цена?
Doktor_Aybolit
 
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