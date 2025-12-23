|
|
|
Revolut
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:58
имущество людей в Украине под беспрецедентными рисками уничтожения
а они преграды ставят, и людям и их сбережениям
чтобы люди потом побирались если выживут
бойкот моносекс-банку
Це було абсолютно законно і не потребувало жодного погодження в НБУ чи інших українських регуляторів так як сам рахунок відкривався в ЄС, а не в Україні і користувач міг його поповнити виключно в межах лімітів НБУ з валтної картки.
Але через буквально кілька тижнів поновноцінної роботи НБУ вийшов із публічною заявою про те, що Revolut не має права відкривати українцям рахунки в ЄС.
Звернення до НБУ з цього питання ініціював Monobank і після рішення НБУ публічно підтримав заборону Revolut в Україні.
Після закриття можливості вікдривати нові рахунки Revolut повідомив, що всі відкриті рахунки до цього моменту продовжить обслуговувати і буде працювати щоб таки переконати НБУ у законності своєї діяльності в Україні.
Але, імовірно, аргументи Revolut були не достатньо переконливі.»
із пояснення Тараса Гука.
Гороховський свого добився.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:31
вот трехкопеечная цена трескотне об евроинтеграции из-за которой Украина в пепелищах
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 05:41
fox767676 написав:
вот трехкопеечная цена трескотне об евроинтеграции из-за которой Украина в пепелищах
тобто Україна в пепеліщах не через путіна, а через євроінтеграцію? Панятна.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 08:59
а еще в подъездах домов нассано
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 658
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:12
Примат написав:
а еще в подъездах домов нассано
та это ж Обама
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:56
fox767676 написав:
https://forbes.ua/news/revolut-zakrivae-rakhunki-ukraintsiv-cherez-vimogi-zakonodavstva-22122025-35051
Атракціон нечуваної щедрості схоже добігає кінця ((
Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого законодавства. Повідомлення з таким змістом почали надходити користувачам в Україні сьогодні, 22 грудня. Відповідні рахунки можна було відкрити на початку року, після того як Revolut почав працювати з українськими клієнтами. Протягом 60 днів користувачі зможуть вивести кошти з рахунків, йдеться у повідомленні компанії, яке отримала репортерка Forbes Ukraine як українська користувачка Revolut.
Щось нічого не приходить від Революта.
Чи може то фейк?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1443
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:08
rollo написав:
Щось нічого не приходить від Революта.
Чи може то фейк?
мені теж
аде в тлг було обговорення
хто сам ініціював звернення до сапорту з проханням рох'яснити - ті підтвердили, сказали не хвилюйтесь , і вам прийде, і з дати повідомлення почнеться відлік 60 днів
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 15:10
fox767676 написав: rollo написав:
Щось нічого не приходить від Революта.
Чи може то фейк?
мені теж
аде в тлг було обговорення
хто сам ініціював звернення до сапорту з проханням рох'яснити - ті підтвердили, сказали не хвилюйтесь , і вам прийде, і з дати повідомлення почнеться відлік 60 днів
Ви особисто звертались?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1443
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:17
rollo написав:
Ви особисто звертались?
не сильно принципиально , уже вывел 95% на IB
найдутся и другие системы по выводу денег в свободный мир
ни копейки псам коломойского барикадирующим Украину в противоположность лживым лозунгам
они свою мерзость даже на этой странице успели продемонстрировать
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|