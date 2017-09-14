RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16241162421624316244>
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:49

  барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого

Кто там хрюкает с Турции ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12931
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:57

  fox767676 написав:
  UA написав:Німецький вплив великий.


прикметник "німецький" став синонімом "старечо-немічний"
звідки ви знаєте що з Китаю тільки туристи, а не міліони дронів ?

Перед Хорватією сербам треба порешать з Албанією, а за нею сам султан Ердоган.
У Хорватії союз з Албанією, Словенією та Боснією проти Сербії.
Чесно кажучи, я б за сербів боявся.
Як казав Павліч - можем повторіть.
Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.
Саме головне - нікому війна нафіг не вперлась.
Поки не побачу Соловьева на ТВ в Белграді - все спокійно.
З поганого, в Белграді на вулиці кожен 4 москаль. Так кажуть, я сам не бачив.
Айти потікали від санкцій.
UA
 
Повідомлень: 9979
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:04

фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Доречи, словенці в 1990-х самотужки ЮНА добряче наваляли.


Це як хоробрі львів'яни гкчп 1991 накостиляли ? :)
вони ж відділені кроватіею
Сербів добряче пошматували, від моря відрізали, а з Косово взагалі ні в які ворота
Запросто може бути і Соловйов, і Гіркін з Неврозовим
А кому вперлася та євроасоціція восени 2013? Я тоді наче в якійсь аллтернативній реальності прокинувся, нічого не міг зрозуміти
Султан ердоган не сильно переймаеться китайськими уйгурами, кримськими татарами, чесенськими чеченами, тож боснійські та косовські гагаузи тим більше не змусять його робити дурниць. взагалі то і буде мати на меті ізолювати Анкару від Європи, щоб вона сфокусувалвся на справах азійських, а Європа опинилася у цивілізаційній самоті, сам на сам з москвою-пекіном
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 23 гру, 2025 21:12, всього редагувалось 5 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:07

  барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.


Кстати да, намедни выпхали тело 55 год с ТЦК. Сразу фаловали, тот типа ну пойду но диабет у него.
Короче морили-морили и выпхали нахрен. Даже продавать не возили. Удивительно.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:15

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.


Кстати да, намедни выпхали тело 55 год с ТЦК. Сразу фаловали, тот типа ну пойду но диабет у него.
Короче морили-морили и выпхали нахрен. Даже продавать не возили. Удивительно.

Ты сейчас на каком языке писал ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12931
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:16

  Vadim_ написав:фу , шото на форуме дуже смердить кошачей сечею

Так убери за собой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12931
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:17

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:pesikot
Давай сюди скан Резераа твій та твого знайомого
Може він вже нецікавий ніяким частинам що потребують і негайно "м'яса", бо 55+, та його "продати" з підвалу ТЦК нереально, а ти у Резерві зазначений як "Бойовий антібурятський квадробер", а такі ЛБГТ у бій поженуть лише на донські та волгоградські степи. На калмиків.


Кстати да, намедни выпхали тело 55 год с ТЦК. Сразу фаловали, тот типа ну пойду но диабет у него.
Короче морили-морили и выпхали нахрен. Даже продавать не возили. Удивительно.

А кому повезло с генетикой , занимался спортом в юношестве , курил всего несколько лет , следил за здоровьем, питался не в фастфуде , бухать начал в 40 ,при росте 180 весс 80 , как при прохождении влк перед срочькой , такий придатен :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:30

  pesikot написав:По місту фігачять ...

помниш як сенсей писав?

  budivelnik написав:
Якщо педераційники витратять 100 млрд доларів на зупинку Бізнесу в Одесі... - то я тільки поаплодую ЖИТЕЛЯМ Одеси , які просто своїм існуванням нанесли збитків фінансам педерації більше ніж приносили прибутку Україні.
А якщо вони при цьому зможуть з допомогою генераторів утримувати функціонування своїх маленьких бізнесів - то їм за це треба памятники ставити.
Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?

вчись, заводь генератора і будь гордий- все що полетіло по тобі не полетить по мені. Тобто мені буде легше.
З генераторами зупинимо тьму, що насувається!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4265
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:34

вечірня проповідь БТС

вечірня проповідь БТС: "Господь ростєрзаєт вашу банду"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 гру, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41891
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16241162421624316244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 175293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 372114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1070667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (92)
23.12.2025 21:15
ПриватБанк (5214)
23.12.2025 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.