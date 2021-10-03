ну отбрасывание хвостика - это округление вниз, как раз для финансов и подходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:35
ну отбрасывание хвостика - это округление вниз, как раз для финансов и подходит
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:53
АТ «АБ «РАДАБАНК» нагадує про внесення змін до «Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток» з 20.09.2021 року: не передбачено процентів на щоденний пасивний залишок за картковими продуктами, крім пакету «Еліт» та Пенсійних карток.
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