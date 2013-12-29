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Куда инвестировать
физлицам в условиях кризиса

Куда инвестировать физлицам в условиях кризиса
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2016 11:42

Куда инвестировать физлицам в условиях кризиса

Куда инвестировать физическим лицам в условиях кризиса

Любые финансовые кризисы делят непрофессиональных инвесторов на оптимистов и пессимистов. Если первые просто корректируют свое инвестиционное поведение в зависимости от ситуации, то пессимисты обычно кладут деньги под подушку и на этом их инвестиционная активность останавливается.

Однако для личного экономического успеха все же стоит инвестировать от 10 до 15% своей зарплаты. Это позволяет создать так называемый пассивный доход. Поэтому даже в условиях кризиса не стоит отказываться от инвестирования, но желательно использовать взвешенный подход и тренировать устойчивость к паническим настроениям, которые в последнее время царят среди населения.

Как выбрать объекты для инвестиций? Какие стратегии инвестиций являются наиболее прибыльными?

Не секрет, что наиболее распространенным инструментом вложений для украинцев последние годы являются банковские депозиты и сберегательные счета с начислением процентной ставки на остаток. В случае, если вы планируете тратить деньги в ближайшем будущем, стоит обратить внимание на кратко- и среднесрочные депозиты в гривнах, по которым на сегодня банки готовы платить до 22% годовых. Они позволяют покрывать ожидаемый уровень инфляции и сохранить покупательную способность денег.

В целях диверсификации (из-за нестабильности курса) можно рассмотреть приобретение банковских депозитных сертификатов в валюте с возможностью снятия всей суммы депозита в течение одного дня или классические валютные депозиты. Ставки доходности по валютным вкладам колеблются на рынке под 3% до 6% в зависимости от надежности банка и его потребностей в валютных ресурсах.

Депозиты - это фактически инструменты с фиксированной доходностью. В качестве альтернативы могут быть более консервативные инвестиции - в банковские металлы, инвестиционную недвижимость или наоборот рисковые инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и P2P кредитования, что связано с риском невозврата ссуды заемщиком.

Вложения в банковские металлы требуют длительного горизонта инвестирования. Это связано с тем, что металлы пользуются популярностью во время политической или экономической нестабильности. Основным правилом инвестирования является приобретение металлов не в ценовом пике, ведь игроки на рынке раскручивают цену, после чего происходит обычно обратная коррекция и стабилизация цен. Среди преимуществ этого инструмента инвестирования является то, что банковские слитки и инвестиционные монеты НБУ позволяют в долгосрочном периоде покрыть инфляцию. Однако они не являются хорошим инструментом для спекуляций из-за слишком широких спредов (разница между ценой покупки и продажи) в коротком периоде.

Еще одним долгосрочным инструментом пассивного дохода являются инвестиции в недвижимость с последующей передачей в аренду. Если вы выбрали для себя именно такой способ инвестирования, то недвижимость необходимо покупать, когда цены на рынке находятся на дне, затем передавать в аренду во время постепенного роста экономики и выставить на продажу, когда цены на рынке недвижимости достигнут пика. Учитывая значение падения цен на недвижимость - инвестирование в данный инструмент на сегодня выглядит весьма перспективным.

Как показывает практика, чем старше возраст инвестора, тем более консервативными является его взгляды на размещение своих средств



Более рисковые инвестиции в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы или P2P) кредитования сегодня могут быть только дополнительным направлением и превышать 5% всех вложений, чтобы не рисковать выше ожидаемой доходности от других объектов инвестирования. ПИФы и P2P кредитования требуют более глубокого понимания работы рынков ценных бумаг и прямого кредитования других частных лиц. Высокий риск ПИФов связан со слабым фондовым рынком в Украине, практическим отсутствием ликвидности и надежности акций украинских эмитентов. Программы P2P кредитования имеют свои перспективы и преимущества большей, чем депозиты,доходности, но связанные с дополнительным кредитным риском, где вы фактически берете на себя риск неуплаты заемщиком займов.

Как показывает практика, чем старше возраст инвестора, тем более консервативными является его взгляды на размещение своих средств. При принятии решения о размещении своих средств следует принимать во внимание несколько других важных факторов - ежемесячный доход, размер уже накопленных сбережений, будущие расходы, горизонт инвестирования. Эти факторы влияют на принятие риска, выбор инструмента инвестиций и дальнейшую диверсификацию вложений.

Для диверсификации и разумных инвестиций (распределения вложений на различные инструменты) частным инвесторам в условиях кризиса нужно помнить - прежде всего сохранить свои сбережения от чрезмерных рисков и только потом пытаться дополнительно заработать. То есть - выбрать надежный банк для размещения депозитов, надежного застройщика или риэлтора, инвестиционный фонд. И принимать решение не эмоционально, а взвешенно. Собственно, вопрос надежности банка является ключевым. При выборе банка следует обращать внимание на акционеров банка, куда банки вкладывают собранные ресурсы, профессиональные рейтинги надежности банков и в целом отзывы о своевременности возврата депозитов.


Михаил Власенко
Председатель правления Идея Банка
Источник:
biz.nv.ua
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Что касается инвестиций в бизнес, то сейчас можно выгодно инвестировать в продажу автозапчастей для грузовой техники. Сейчас на такие детали как поршневая группа А-01, А-41 спрос очень высокий, а предложений не так и много. Особенно в нашем регионе
postovoimd1
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2017 14:00

Re: Куда инвестировать физлицам в условиях кризиса

В условиях, когда жизнь становится дороже, возможности ограничены, а желание получить дополнительный пассивный доход остается, становится выгодным вкладывать деньги в перспективные среднесрочные проекты с хорошей доходностью. Сейчас государством созданы довольно льготные условия для развития зеленой энергетики. Плюс эти условия подкреплены принятыми Законами, Постановлениями и Программами, в частности Энергетическая Стратегия Украины до 2035г, направленная на развитие возобновляемой энергетики. В данном проекте инвестиции становятся защищенными, так как Вы являетесь собственником оборудования (солнечных панелей). Заключив договор аренды этих панелей, вы, согласно договора, имеете право на получение стабильного дохода. Проект предполагает строительство станции мощностью до 10МВТ, т.е. ближайшие 5-6 лет можно ожидать стабильного развития и не беспокоится о вложенных средствах. Это и есть тот самый горизонт инвестирования, на который следует опираться. Подробнее на http://weu.org.ua
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Мне кажется, что в кризис можно еще больше заработать.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:57

Re: Куда инвестировать физлицам в условиях кризиса

Великолепная тема ))) В переводе с китайского слово кризис - это одновременно эквивалентно слову возможность. Это как раз наша специализация )) почитайте, пожалуйста, новости на сайте http://gas.financial и вы поймете, как мы обращаем кризис в инвестиционно привлекательную модель )
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