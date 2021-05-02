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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:35

Кремляди хотят турецкие Стамбул (Константинополь) и черноморские проливы - мечту царей и Сталина.

avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:57

Солнечная и ветровая энергетика дешевле газовой

В Норвегии доля электромобилей в продажах составила 74,3% в 2020 г

Я завжди говорив і буду говорити що ГОЛОВНА проблема нафти/газу(і продуктів з них) - це її ціна(і ціна видобутку, звичайно). І ця ціна постійно зростає і буде зростати.
Коли ціна нафти була 10$, ніхто про ніяку "зелену енергетику" навіть не заїкався. А ось коли ціна стала 120$ - ось всі і задумались і придумали Теслу і т.д.
Тобто падіння ціни на нафту - це ніяка не "помста Росії", це природній розвиток речей.
Тому проблеми в Росії серйозні і вони надовго(або назавжди).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 21:22

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 18:44

Reuters: Российские нефтяные компании, могут приостановить поставки белорусскому заводу Нафтан из-за санкций США :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 07:57

На одному російському ресурсі натрапив на обговорення тамошніми мешканцями, природи послаблення ролі росії на пострадянському просторі:

"Для стран ОДКБ примером скорее Армения стала...
Когда другую страну — долговременного члена твоего оборонительного союза е**т во все дыры, взрывая её стратегические вооружения прямо на её территории и охотясь на её солдат с дронов, а ты говоришь "формально прошения о помощи не подавали, значит мы даже осуждение не выскажем, не то что не вмешаемся", то оборонительный союз очень быстро заканчивается..." (С) :)
sergikkc007
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