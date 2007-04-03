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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3666366736683669
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 00:16

Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Пізно :mrgreen:В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга

Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра.
Нема вже ніякої анонімності
А біржі вже працюють з податковою
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 00:19

  Faceless написав:А біржі вже працюють з податковою

Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 00:30

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:А біржі вже працюють з податковою

Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.

Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).
Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.
Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.
Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.
Faceless
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