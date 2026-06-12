|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:26
Water написав: Bolt написав:
Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.
Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.
Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.
Гииии)))
Ну Болт у нас персонаж цікавий)
Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише))
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19313
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2625 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Суб 13 чер, 2026 03:56
akurt написав: airmax78 написав:
Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.
Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.
Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.
Болгари не можуть дати собі ради, вже 35 років.
Дешевий алкоголь - то для "заспокоєння"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23388
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|