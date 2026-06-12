RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3367336833693370
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:26

  Water написав:
  Bolt написав:Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.

Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.
Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.

Гииии)))
Ну Болт у нас персонаж цікавий)
Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19313
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2625 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 03:56

  akurt написав:
  airmax78 написав:Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.


Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.

Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.

Болгари не можуть дати собі ради, вже 35 років.

Дешевий алкоголь - то для "заспокоєння"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23388
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3367336833693370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4531)
12.06.2026 23:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.