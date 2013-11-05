|
|
|
Вектор Банк- БАНКРОТ?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 21 вер, 2017 06:16
areda написав:
И ещё : подскажите, пожалуйста, по какому курсу конвертируют доллары при выдаче? По курсу, на момент введения ВА? Или на день ликвидации банка?
По курсу " на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації".
В переводе на нормальный язык: на день признания его неплатежеспособным (см. сайт начальника подочистки БС от банков)
По курсу на день ликвидации считают, если:
нет ВА, сразу ликвидация;
сумму 200+.
А так: Вам же УЛ не выдало деньги, с него и надо спрашивать.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4597
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 вер, 2017 06:24
areda написав:
guntherhouse777, я думаю, если бы текущий пополнялся в неоперационное время, то мне указали это в письме. А так они написали, что заникчемлено по ст.такой и такой (((
Подскажите ещё, как правильно писать жалобу? И ещё : лучше жалобу на банк или Фонд?
Жалоба. Кому? ворушилину на его цепного пса? К сож., тут только суд. Тем паче, офиц. ответ от УЛ у Вас уже есть. Так что не теряйте времени. И так будет и апелляция, и кассация.
Была, правда, инфо, что будет финансовый омбудсмен.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4597
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 жов, 2017 22:27
Прислали ответ на моё обращение. Пишут, что текущий заникчемлен, а вот валютный, после проверки, подлежит полной выплате. Только где же эта полная выплата? Снова написала письмо. Но, насколько я понимаю, выплат уже не будет. С прошлой прошло уже больше месяца.
Кстати, периодически захожу на сайт фонда и смотрю новости. Сегодня новостей по Вектору не было на главной странице, а когда зашла в ветку Вектора на сайте Фонда, то есть новости от 03.10.,т.е от сегодня.
-
areda
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 жов, 2017 07:32
areda написав:
Прислали ответ на моё обращение. Пишут, что текущий заникчемлен, а вот валютный, после проверки, подлежит полной выплате. Только где же эта полная выплата? Снова написала письмо. Но, насколько я понимаю, выплат уже не будет. С прошлой прошло уже больше месяца.
Кстати, периодически захожу на сайт фонда и смотрю новости. Сегодня новостей по Вектору не было на главной странице, а когда зашла в ветку Вектора на сайте Фонда, то есть новости от 03.10.,т.е от сегодня.
А когда Вы снимали с текущего гривневого? И вообще "заникчемленный текущий" в банке, где нет карт, снятий в чужиих банкоматах, ПОСов, а только нал через кассу-это выше понимания.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4597
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 жов, 2017 18:59
guntherhouse777, в конце февраля снимала часть.
Не то слово, выше понимания(((
-
areda
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 жов, 2017 00:07
С завтрашнего дня возобновляют выплаты. Если ещё есть, конечно, такие, как я...
-
areda
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:34
В данной вонючке всем всё выплатили? Или история об этом умалчивает?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7354
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8277
|1511047
|
|
|55182
|7819080
|
|
|17473
|3241302
|
|