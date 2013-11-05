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Вектор Банк- БАНКРОТ?

Вектор Банк- БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2017 06:16

  areda написав:И ещё : подскажите, пожалуйста, по какому курсу конвертируют доллары при выдаче? По курсу, на момент введения ВА? Или на день ликвидации банка?

По курсу " на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації".
В переводе на нормальный язык: на день признания его неплатежеспособным (см. сайт начальника подочистки БС от банков)

По курсу на день ликвидации считают, если:
нет ВА, сразу ликвидация;
сумму 200+.

А так: Вам же УЛ не выдало деньги, с него и надо спрашивать.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2017 06:24

  areda написав:guntherhouse777, я думаю, если бы текущий пополнялся в неоперационное время, то мне указали это в письме. А так они написали, что заникчемлено по ст.такой и такой (((
Подскажите ещё, как правильно писать жалобу? И ещё : лучше жалобу на банк или Фонд?

Жалоба. Кому? ворушилину на его цепного пса? К сож., тут только суд. Тем паче, офиц. ответ от УЛ у Вас уже есть. Так что не теряйте времени. И так будет и апелляция, и кассация.

Была, правда, инфо, что будет финансовый омбудсмен.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 22:27

Прислали ответ на моё обращение. Пишут, что текущий заникчемлен, а вот валютный, после проверки, подлежит полной выплате. Только где же эта полная выплата? Снова написала письмо. Но, насколько я понимаю, выплат уже не будет. С прошлой прошло уже больше месяца.
Кстати, периодически захожу на сайт фонда и смотрю новости. Сегодня новостей по Вектору не было на главной странице, а когда зашла в ветку Вектора на сайте Фонда, то есть новости от 03.10.,т.е от сегодня.
areda
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2017 07:32

  areda написав:Прислали ответ на моё обращение. Пишут, что текущий заникчемлен, а вот валютный, после проверки, подлежит полной выплате. Только где же эта полная выплата? Снова написала письмо. Но, насколько я понимаю, выплат уже не будет. С прошлой прошло уже больше месяца.
Кстати, периодически захожу на сайт фонда и смотрю новости. Сегодня новостей по Вектору не было на главной странице, а когда зашла в ветку Вектора на сайте Фонда, то есть новости от 03.10.,т.е от сегодня.

А когда Вы снимали с текущего гривневого? И вообще "заникчемленный текущий" в банке, где нет карт, снятий в чужиих банкоматах, ПОСов, а только нал через кассу-это выше понимания.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2017 18:59

Re: Вектор Банк- БАНКРОТ?

guntherhouse777, в конце февраля снимала часть.
Не то слово, выше понимания(((
areda
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2017 00:07

С завтрашнего дня возобновляют выплаты. Если ещё есть, конечно, такие, как я...
areda
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:34

В данной вонючке всем всё выплатили? Или история об этом умалчивает?
Ratatui
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