Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала! До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації. ----
16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.
Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала! До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації. ----
16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.
А на судебные расходы сколько ушло, если не секрет ?