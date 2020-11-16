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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57

Re: КОМІНВЕСТБАНК

подскажите, тут снимать Фонд заказывать нужно? добрый дядя в Киеве сказал что "в принципе не нужно", но боюсь облома если по факту явиться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:59

  cohan написав:подскажите, тут снимать Фонд заказывать нужно? добрый дядя в Киеве сказал что "в принципе не нужно", но боюсь облома если по факту явиться

Для підстраховки замовив би.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:15

Квесторе_поверніться
Палка о двух концах.
Неизвестно к кому попадет эта информация.
https://www.newsroom.kh.ua/news/zabrali ... re-harkova
https://dumskaya.net/news/razboynoe-nap ... to-117016/
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/cri ... adenie.htm
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:25

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Палка о двух концах.
Неизвестно к кому попадет эта информация.
https://www.newsroom.kh.ua/news/zabrali ... re-harkova
https://dumskaya.net/news/razboynoe-nap ... to-117016/
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/cri ... adenie.htm

200000 не та сума.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:07

  lubopytnaya написав:
  Djus написав: Это пока дают пополнять. При каждом пополнении пишется заявление банку с просьбой разрешить операцию. То есть в любой момент банк может запретить пополнение.

Это в каком городе такое?

В Киеве пару недель назад пополнила свой столбик 600$, открытый год назад под 6% на 5 лет. Пришла, свободно пополнила на 5400$ без всяких заявлений.

Теж маю такий стопчик
В договорі прописана можливість банком зміни ставки при зміні ринкових умов
Не було прецедентів?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:06

  cohan написав:подскажите, тут снимать Фонд заказывать нужно? добрый дядя в Киеве сказал что "в принципе не нужно", но боюсь облома если по факту явиться

какая проблема позвонить на отделение и заказать?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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