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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57
Re: КОМІНВЕСТБАНК
подскажите, тут снимать Фонд заказывать нужно? добрый дядя в Киеве сказал что "в принципе не нужно", но боюсь облома если по факту явиться
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:59
Для підстраховки замовив би.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:15
Квесторе_поверніться
Палка о двух концах.
Неизвестно к кому попадет эта информация.
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:25
200000 не та сума.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:07
Теж маю такий стопчик
В договорі прописана можливість банком зміни ставки при зміні ринкових умов
Не було прецедентів?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:06
какая проблема позвонить на отделение и заказать?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:30
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:37
Лише особиста заява ...щоб доказ був.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:36
Были. Примерно в году 2016-м
Но уменьшили не намного и люди соглашались оставить вклад, т.к. в это время в других банках ставки по валюте были еще меньше
Жадность и Отвага!
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