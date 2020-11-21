Коли обіцяють?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:09
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:10
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:35
Как только - так и сразу )
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:54
А что строят-то? Коммунизм?
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:02
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Зеленозубожілізьм... Триндять про підвищення вже не один рік
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:05
Re: КОМІНВЕСТБАНК
А разве обязательно что-то строить, чтобы осваивать деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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