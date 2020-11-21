RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:09

  Investor_K написав:надо ждать фонда 600000

Коли обіцяють?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9280
З нами з: 18.06.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:10

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:надо ждать фонда 600000

Коли обіцяють?


После большой стройки.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7413
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:35

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:надо ждать фонда 600000

Коли обіцяють?

Как только - так и сразу )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:54

  Ratatui написав:
  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:надо ждать фонда 600000

Коли обіцяють?

После большой стройки.

А что строят-то? Коммунизм? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4267
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:02

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  lubopytnaya написав:что строят-то? Коммунизм

Зеленозубожілізьм... Триндять про підвищення вже не один рік :(
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 15.04.09
Подякував: 499 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:05

Re: КОМІНВЕСТБАНК

А разве обязательно что-то строить, чтобы осваивать деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5919
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, Stringer і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.