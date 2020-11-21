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КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:09
Investor_K написав:
надо ждать фонда 600000
Коли обіцяють?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 21 лис, 2020 22:10
Ukrainian написав: Investor_K написав:
надо ждать фонда 600000
Коли обіцяють?
После большой стройки.
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Ratatui
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Додано: Суб 21 лис, 2020 22:35
Ukrainian написав: Investor_K написав:
надо ждать фонда 600000
Коли обіцяють?
Как только - так и сразу )
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:54
Ratatui написав: Ukrainian написав: Investor_K написав:
надо ждать фонда 600000
Коли обіцяють?
После большой стройки.
А что строят-то? Коммунизм?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:02
lubopytnaya написав:
что строят-то? Коммунизм
Зеленозубожілізьм... Триндять про підвищення вже не один рік
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:05
А разве обязательно что-то строить, чтобы осваивать деньги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:23
Investor_K написав:
А разве обязательно что-то строить, чтобы осваивать деньги?
В Шустера казали шо дуже багато доріг набудували і дешево.
А Фонд 600000 для клієнтів конячників ...навіть 300000 дуже актуально.
А то більше Фонда тут пікнічкують лише представники 10 шановних закарпатських сімей.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 22 лис, 2020 19:27
Investor_K написав:
А разве обязательно что-то строить, чтобы осваивать деньги?
Когда освоение на карман процентов 30-40,то лучше стройки может быть только укладка асфальта.
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Ratatui
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:57
Ratatui написав: Investor_K написав:
А разве обязательно что-то строить, чтобы осваивать деньги?
Когда освоение на карман процентов 30-40,то лучше стройки может быть только укладка асфальта.
смысл в том,что закопанное и невозможно проверить равно профит
никому не верю
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sens
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