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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:22

  J написав:% по депо выплачивают в дату открытия договора ?

В крайньому випадку на наступний...крім вихідних.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 35378
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:29

остаток по карте как узнаете?
J
 
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:25

  J написав:остаток по карте как узнаете?

Іноді біля банкомату опиняюсь.
Іноді по 0800... кажуть в Укркарт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 35378
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:50

  Aps написав:
Daswer написав:


Тянуть - дёшево, надёжно и практично))

что бы потянуть с новой карты - надо идти в отделение менять лимиты ?
J
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:25

  J написав:
  Aps написав:
Daswer написав:


Тянуть - дёшево, надёжно и практично))

что бы потянуть с новой карты - надо идти в отделение менять лимиты ?

Міняв в відділенні. Але може й на УКркарт поміняють...не знаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 35378
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
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  #<1 ... 35363738
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