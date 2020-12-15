КОМІНВЕСТБАНК

А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:47
А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:50
хуже будет на цвинтарі в могилі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:25
Он,наверное, сразу веселеет.
|