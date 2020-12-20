КОМІНВЕСТБАНК

А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:47
А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:50
хуже будет на цвинтарі в могилі
+50грн !
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:25
Он,наверное, сразу веселеет.
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:49
м. Київ, пр-т Голосіївський 58а - отделение не работает
Все заболели
В объявлении написано, что закрыто до 20.12. Но на сегодня отделение все еще закрыто.
Банкомат не работает.
На сайте есть инфо об этом отделении в виде остутствия часов работы в связи с карантином. Но данную инфо еще нужно постараться откопать. Вот и гадайте, что банк хочет донести своим клиентам..
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