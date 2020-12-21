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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
9%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:47

  greenozon написав:Заохочували залишатись, але час не той

А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:50

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Заохочували залишатись, але час не той

А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.


хуже будет на цвинтарі в могилі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:25

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Валюту в розмірі пару тис зелені з депозиту що закінчується банка повертає без попереднього замовлення?

На практике да.
Хотя на всякий случай лучше заказать.
Но в Киеве грустный мужик сам мне звонит и спрашивает, буду ли я забирать вклад. Я всегда ему отвечаю, что забирать не буду.

Он,наверное, сразу веселеет. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:49

м. Київ, пр-т Голосіївський 58а - отделение не работает

Все заболели
В объявлении написано, что закрыто до 20.12. Но на сегодня отделение все еще закрыто.
Банкомат не работает.

На сайте есть инфо об этом отделении в виде остутствия часов работы в связи с карантином. Но данную инфо еще нужно постараться откопать. Вот и гадайте, что банк хочет донести своим клиентам..
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:30

  Alex9 написав:Все заболели
В объявлении написано, что закрыто до 20.12. Но на сегодня отделение все еще закрыто.
Банкомат не работает.

На сайте есть инфо об этом отделении в виде остутствия часов работы в связи с карантином. Но данную инфо еще нужно постараться откопать. Вот и гадайте, что банк хочет донести своим клиентам..
очень специфический банк ,как и обслуживание,но % и условия диктуют правила,вот недавно и Мистобанк отмучился
никому не верю
sens
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