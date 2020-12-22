КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:47
greenozon написав:
Заохочували залишатись, але час не той
А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:50
lubopytnaya написав: greenozon написав:
Заохочували залишатись, але час не той
А разве бывает, что час той?
Нам всегда кажется, что час сейчас не той.
Но каждый раз оказывается, что следующий час ещё хуже.
хуже будет на цвинтарі в могилі
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greenozon
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:25
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Валюту в розмірі пару тис зелені з депозиту що закінчується банка повертає без попереднього замовлення?
На практике да.
Хотя на всякий случай лучше заказать.
Но в Киеве грустный
мужик сам мне звонит и спрашивает, буду ли я забирать вклад. Я всегда ему отвечаю, что забирать не буду.
Он,наверное, сразу веселеет.
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darmet
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:49
Все заболели
В объявлении написано, что закрыто до 20.12. Но на сегодня отделение все еще закрыто.
Банкомат не работает.
На сайте есть инфо об этом отделении в виде остутствия часов работы в связи с карантином. Но данную инфо еще нужно постараться откопать. Вот и гадайте, что банк хочет донести своим клиентам..
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Alex9
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:30
Alex9 написав:
Все заболели
В объявлении написано, что закрыто до 20.12. Но на сегодня отделение все еще закрыто.
Банкомат не работает.
На сайте есть инфо об этом отделении в виде остутствия часов работы в связи с карантином. Но данную инфо еще нужно постараться откопать. Вот и гадайте, что банк хочет донести своим клиентам..
очень специфический банк ,как и обслуживание,но % и условия диктуют правила,вот недавно и Мистобанк отмучился
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:41
Коллеги, банк принимает пополнение старых депо?
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la9
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:45
la9 написав:
Коллеги, банк принимает пополнение старых депо?
Якщо в договорі це є то приймає
Вчора пятирічний валютний поповняв
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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