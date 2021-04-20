КОМІНВЕСТБАНК

Додано: Вів 02 лют, 2021 22:29

Квесторе_поверніться написав: Це в попередніх тарифах була ця 1 гривня.

В нових немає...але платність СМС лишилось -було 4 грн стало 5. Це в попередніх тарифах була ця 1 гривня.В нових немає...але платність СМС лишилось -було 4 грн стало 5.

в тарифах по депокарте там бардак, менагер и не спорит. Когда-то было 4, но ничего не написано было в тарифах, потом - 5 и так же ничего не было написано. Сейчас вообще такая вот урезанная версия смс, и снова ничего не написано.И это никогда не мешало банку делать то, что ему нужно было...Но на фоне предыдущих "беззаконий", последнее выглядит как "незаконне покращення". Лично я прощаю банку такой "беспредел" с смс банкингом, т.к. с моими двумя депо он подешевел для меня на 4 грн/месяц.З.Ы. Может у банки в портфеле в основном клиенты с более десятью депозитами и он посчитал, что так больше будет стричь?