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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
9%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Увидел по суммам в смс непонятное списание в 1 грн. Зашел по пути узнать, что это. В общем, по инфо от менагера, смс за 5 грн по депокартам уже нет, отменили. Взымают 50 коп за смс о зачислении %%, за списание в ТСС не взимают и смс не шлют. То есть, для многих смс подешевел на 4,50 грн/мес. Такой вот оригинальный смс-банкинг в банке. :)

З.Ы. Может, это ужгородский коньяк такую побочку имеет? Как и любой алкоголь, многих располагает к доброте :mrgreen:

В тарифах немає про те шо ВАм розповідали.
І 1 грн незаконно списує.


незаконно, но успешно ))
тоже удивлялся поначалу, думал, глюк, потом думал что за смс, в общем как есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 22:17

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  cohan написав:незаконно, но успешно ))

Це в попередніх тарифах була ця 1 гривня.
В нових немає...але платність СМС лишилось -було 4 грн стало 5.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 22:29

Re: КОМІНВЕСТБАНК

:D
  Квесторе_поверніться написав:Це в попередніх тарифах була ця 1 гривня.
В нових немає...але платність СМС лишилось -було 4 грн стало 5.

в тарифах по депокарте там бардак, менагер и не спорит. Когда-то было 4, но ничего не написано было в тарифах, потом - 5 и так же ничего не было написано. Сейчас вообще такая вот урезанная версия смс, и снова ничего не написано.

И это никогда не мешало банку делать то, что ему нужно было...
Но на фоне предыдущих "беззаконий", последнее выглядит как "незаконне покращення". Лично я прощаю банку такой "беспредел" с смс банкингом, т.к. с моими двумя депо он подешевел для меня на 4 грн/месяц.

З.Ы. Может у банки в портфеле в основном клиенты с более десятью депозитами и он посчитал, что так больше будет стричь?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 23:39

Взял выписку по депо. Чуть меньше, чем за год. Выписка получилась не большая по объему, всего лишь … 33 стр. очень мелким шрифтом :shock:
В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто :mrgreen:

З.Ы. Новое ПО окупится очень быстро на одной только экономии бумаги
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:08

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Який наразі фінансовий стан банки в частині повернення депозитів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:55

  la9 написав:В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто :mrgreen:

Уже два года, как во ВСЕХ банках начисление процентов происходит ежедневно.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:44

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто :mrgreen:

Уже два года, как во ВСЕХ банках начисление процентов происходит ежедневно.

Точно? По карточным счетам - да. Я говорю за 2630.
Это единственный известный мне банк, который выдает выписку с ежедневным начислением. В деповыписках других банков по 2630 - ежемесячное начисление. По логике, и в условиях привлечения депо тогда должно быть написано, что начисление ежедневное, но написано - ежемесячно.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:19

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:
  la9 написав:В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто :mrgreen:

Уже два года, как во ВСЕХ банках начисление процентов происходит ежедневно.

Точно? По карточным счетам - да. Я говорю за 2630.
Это единственный известный мне банк, который выдает выписку с ежедневным начислением. В деповыписках других банков по 2630 - ежемесячное начисление. По логике, и в условиях привлечения депо тогда должно быть написано, что начисление ежедневное, но написано - ежемесячно.


ну оно ежемесячное, но пропорционально дням
ну а тут так выписка сделана, старый софт видимо
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:29

Re: КОМІНВЕСТБАНК

нові ставки до депо. і нові умови - вирізали поповнення з 20.04
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:49

  wolt450 написав: вирізали поповнення з 20.04

Вырезали пополнение для новых вкладов? Или для действующих?
lubopytnaya
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