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КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лют, 2021 21:53
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Увидел по суммам в смс непонятное списание в 1 грн. Зашел по пути узнать, что это. В общем, по инфо от менагера, смс за 5 грн по депокартам уже нет, отменили. Взымают 50 коп за смс о зачислении %%, за списание в ТСС не взимают и смс не шлют. То есть, для многих смс подешевел на 4,50 грн/мес. Такой вот оригинальный смс-банкинг в банке.
З.Ы. Может, это ужгородский коньяк такую побочку имеет? Как и любой алкоголь, многих располагает к доброте
В тарифах немає про те шо ВАм розповідали.
І 1 грн незаконно списує.
незаконно, но успешно ))
тоже удивлялся поначалу, думал, глюк, потом думал что за смс, в общем как есть
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cohan
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Додано: Вів 02 лют, 2021 22:17
cohan написав:
незаконно, но успешно ))
Це в попередніх тарифах була ця 1 гривня.
В нових немає...але платність СМС лишилось -було 4 грн стало 5.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 02 лют, 2021 22:29
Квесторе_поверніться написав:
Це в попередніх тарифах була ця 1 гривня.
В нових немає...але платність СМС лишилось -було 4 грн стало 5.
в тарифах по депокарте там бардак, менагер и не спорит. Когда-то было 4, но ничего не написано было в тарифах, потом - 5 и так же ничего не было написано. Сейчас вообще такая вот урезанная версия смс, и снова ничего не написано.
И это никогда не мешало банку делать то, что ему нужно было...
Но на фоне предыдущих "беззаконий", последнее выглядит как "незаконне покращення". Лично я прощаю банку такой "беспредел" с смс банкингом, т.к. с моими двумя депо он подешевел для меня на 4 грн/месяц.
З.Ы. Может у банки в портфеле в основном клиенты с более десятью депозитами и он посчитал, что так больше будет стричь?
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la9
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Додано: Пон 22 лют, 2021 23:39
Взял выписку по депо. Чуть меньше, чем за год. Выписка получилась не большая по объему, всего лишь … 33 стр. очень мелким шрифтом
В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто
З.Ы. Новое ПО окупится очень быстро на одной только экономии бумаги
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la9
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:08
Який наразі фінансовий стан банки в частині повернення депозитів?
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Investor_K
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:55
la9 написав:
В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто
Уже два года, как во ВСЕХ банках начисление процентов происходит ежедневно
.
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:44
lubopytnaya написав: la9 написав:
В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто
Уже два года, как во ВСЕХ банках начисление процентов происходит ежедневно
.
Точно? По карточным счетам - да. Я говорю за 2630.
Это единственный известный мне банк, который выдает выписку с ежедневным начислением. В деповыписках других банков по 2630 - ежемесячное начисление. По логике, и в условиях привлечения депо тогда должно быть написано, что начисление ежедневное, но написано - ежемесячно.
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la9
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:19
la9 написав: lubopytnaya написав: la9 написав:
В банке начисление %% происходит ежедневно, так же отображается в выписке и «месячный» период не выбрать. Это нечто
Уже два года, как во ВСЕХ банках начисление процентов происходит ежедневно
.
Точно? По карточным счетам - да. Я говорю за 2630.
Это единственный известный мне банк, который выдает выписку с ежедневным начислением. В деповыписках других банков по 2630 - ежемесячное начисление. По логике, и в условиях привлечения депо тогда должно быть написано, что начисление ежедневное, но написано - ежемесячно.
ну оно ежемесячное, но пропорционально дням
ну а тут так выписка сделана, старый софт видимо
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cohan
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Додано: Вів 20 кві, 2021 23:29
нові ставки до депо. і нові умови - вирізали поповнення з 20.04
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wolt450
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Додано: Вів 20 кві, 2021 23:49
wolt450 написав:
вирізали поповнення з 20.04
Вырезали пополнение для новых вкладов? Или для действующих?
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lubopytnaya
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