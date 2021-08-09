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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 40414243 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 11 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 9% 1 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 0 0 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 9% 1 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 3 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 55% 6 Всього голосів : 11 Додано: Вів 10 сер, 2021 11:38 Re: КОМІНВЕСТБАНК Комінвестбанк скасував допемісію на 60 млн грн

Понеділок, 09 серпня 2021 14:56

Автор Финансовый клуб

Комінвестбанк вирішив скасувати випуск акцій на 60 млн грн.



«АТ «Комерційний інвестиційний банк» повідомляє осіб, з якими укладалися договори купівлі-продажу цінних паперів при додатковій емісії, про прийняте 29 липня 2021 року рішення наглядової ради про відмову від емісії акцій», – заявив банк.



Тепер акціонери банки мають отримати свої кошти, які вони направляли на викуп акцій.



«Згідно з умовами рішення про емісію акцій, АТ «Комінвестбанк» не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від емісії акцій повертає внески, внесені в оплату за акції, першим власникам шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника», – заявив банк.



Причини скасування допемісії банк не повідомляє.



5 травня 2021 року на позачергових зборах акціонерів Комінвестбанку було вирішено збільшити розмір його статутного капіталу на 60 млн грн за рахунок розміщення 12 тис. додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.



Його статутний капітал становив 250 млн грн. Із врахуванням 60 млн грн незавершенної допемісії власний капітал банку на 1 липня становив 371,647 млн грн.



Станом на 1 січня 2021 року Володимир Гісем володіє 57,938% акцій банку. бульбик Повідомлень: 717 З нами з: 21.05.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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