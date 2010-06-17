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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
40%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:44

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

Только у меня не открывается сайт банка www.creditwest.ua уже который день??
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:47

  isen написав:Только у меня не открывается сайт банка http://www.creditwest.ua уже который день??

У меня открылся. Только надо что было https
https://www.creditwest.ua/uk/
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:15

  isen написав:Только у меня не открывается сайт банка http://www.creditwest.ua уже который день??

Их финмон чувствует, что у Вас нет подтвеждения легальности происхождения средств и сразу не пускает Вас на сайт, чтобы не тратить время. :mrgreen:
Шутка, у меня все открывеатся? Скорее всего у Вас настройки на ПК надо посмотреть.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:57

Кто-нибудь знает, какая у них сейчас ситуация с финмониторингом? Они до сих пор требуют справку из бухгалтерии на каждую тысячу гривень или их уже попустило?
НБУ уже поднял беспроверочный минимум до 300 тыс, и разъяснения давал, чтобы простых людей не кошмарили.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:42

Вкладник-21
тоже интересует этот вопрос, ответьте кто знает и кто открывал депо...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

  Вкладник-21 написав:НБУ уже поднял беспроверочный минимум до 300 тыс, и разъяснения давал, чтобы простых людей не кошмарили.


не чув за таку новину, де є підтвердження?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:11

greenozon
Где-то читал. Сейчас не найду. Можно порыться в Интернете. Обратил внимание как раз из-за этого Кредитвеста. Думал, может хоть это новшество их образумит. Все другие банки, когда приносишь обычные суммы (в пределах Фонда), вообще ничего не спрашивают. А в Универсал-банке мне сказали, что они даже до миллиона (!) не требуют подтверждения. А Кредитвест буквально одну тысячу грн без справки не возьмет :) Хворi люди.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:52

  Вкладник-21 написав:greenozon
Где-то читал. Сейчас не найду. Можно порыться в Интернете. Обратил внимание как раз из-за этого Кредитвеста. Думал, может хоть это новшество их образумит. Все другие банки, когда приносишь обычные суммы (в пределах Фонда), вообще ничего не спрашивают. А в Универсал-банке мне сказали, что они даже до миллиона (!) не требуют подтверждения. А Кредитвест буквально одну тысячу грн без справки не возьмет :) Хворi люди.
рассовое неравенство -…у турков в Украине берут без доп.информации
никому не верю
sens
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