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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 19:00
Додано: Нед 16 тра, 2021 12:05
тоді все просто
беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К
ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++"
менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів
Додано: Нед 16 тра, 2021 12:45
greenozon
Коллега, спасибо!
А какой вклад открывается по этим условиям?
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