ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Я так понимаю, вопрос в том, можно ли избежать комиссии в 0,2% в Дие, если пополнить ИСУ через портмоне кредитными и в ИСУ же и отовариться. Ну, например, с Сэнс, Приват, Райф кто-нибудь такое делал? Как всё прошло?
0.2% за проведение платежа там по-любому нет. Эквайреры берут комисы, как при любой покупке по 6211. Но сейчас может оказаться, что банк видит, что платёж идёт на ICU и запрещает операцию совсем. Месяца 3 назад мне так отказал Приват, хотя в Дие покупку за те же кредитные разрешил. Не знаю, может оно индивидуальное или месяц назад опять разрешил.