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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 09:39

  candidat написав:Что за кабинет? Это где-то на сайте налоговой?
https://cabinet.tax.gov.ua/ Вот это?
А как там подключиться новому человеку? Вижу только Вход.
Пользование, получение информации - бесплатно?


Этот. Раньше вход был через ключи. Сейчас вроде Дию и BankID прикрутили.
Информация бесплатно. Надо запрос сделать за нужный период. Хотя давно не заходил. Может интрефейс и поменяли.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:26

КБ в жовтні

https://rwsbank.com.ua/o-banke/press-sl ... -v-zhovtni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:10

  greenozon написав:КБ в жовтні

https://rwsbank.com.ua/o-banke/press-sl ... -v-zhovtni

а здесь чистыми?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:24

Финансовые показатели за 3 квартал

Всего собственный капитал - 278 127 тыс.грн
Всего обязательств и собственного капитала - 4 258 888 тыс.грн
Получается Н2 (Адекватность регулятивного капитала) - 6,5% , а должен быть не менее 10%.
Просьба прокоментировать этот напряг.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:31

КБ у грудні (слабенько)

https://rwsbank.com.ua/o-banke/press-sl ... d-u-grudni

• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%
greenozon
 
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