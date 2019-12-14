Телебачення

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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:05

  tobias написав:Які наслідки кодування сигналу українських каналів на супутнику?
Адже це 40-60% населення і відповідно відсоток рекламних бюджетів телеканалів.

А спутник учитывается в зрителях и долях просмотра?
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