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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33

я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:30

  demichh написав:я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.


это он только в мае был?
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:15

  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:14

  lubopytnaya написав:
  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
ну так при повышении курса,вырастет инфляция,кто будет вкладывать в гривну после такого?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:31

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

  sens написав:кто будет вкладывать в гривну после такого

Гривна в 2019 була дуже прибутковим активом.
Чому б не повторити?
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:38

  lubopytnaya написав:
  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса

если снизить учетную ставку НБУ до уровня плинтуса,
то курс доллара повысится до уровня карниза
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J
 
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