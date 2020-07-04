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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:19
На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?http://www.expert-rating.com/rus/rating ... ris_bank(2
)/
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rsq
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:18
rsq написав:
На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?
Доверять можно на 200К грн
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 04 лип, 2020 23:10
lubopytnaya написав: rsq написав:
На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?
Доверять можно на 200К грн
на 198к доверие тверже
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cohan
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