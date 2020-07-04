RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:19

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?
http://www.expert-rating.com/rus/rating ... ris_bank(2)/
rsq
 
Повідомлень: 121
З нами з: 14.11.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:18

  rsq написав:На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?

Доверять можно на 200К грн :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4175
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:10

  lubopytnaya написав:
  rsq написав:На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?

Доверять можно на 200К грн :wink:


на 198к доверие тверже
cohan
 
Повідомлень: 199
З нами з: 27.09.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 250251252253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, vitaliy_berdinskikh, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 644, 645, 646
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6453 1456415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 22:55
cohan
Банк Львів 1 ... 22, 23, 24
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 17:34
235 73596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 21:03
ruvex
А-Банк 1 ... 1661, 1662, 1663
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16627 2303958
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 20:57
Hemi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25170)
04.07.2020 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.