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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:31
К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
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iurii44
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:15
iurii44 написав:
К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
ну, банк-то тратит 11%, овгз 13%, на эти два прОцента и живет
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cohan
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:47
iurii44 написав:
К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
Выгоднее скупать материальные вещи прозапас.
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Investor_K
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Додано: Вів 12 жов, 2021 04:43
iurii44 написав:
К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
Если брать во внимание продукты, то предположу что % выше,есть спрос,а вот железобетон надо искать для сдачи в аренду,увы комуналка будет даже без арендаторов
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sens
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