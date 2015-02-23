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КОНКУРС: Де сховати
гроші у квартирі?

КОНКУРС: Де сховати гроші у квартирі?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04

Re: КОНКУРС: Де сховати гроші у квартирі?

  Василь-Рівне написав:з товстою дверкою та тітановою пластиною

...твоя голова))
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