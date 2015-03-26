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Фальшивые доллары 100

Фальшивые доллары 100
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2017 18:58

  Zebra написав:
  Vial написав:Zebra
А в подворотне дешевле, но фальшивые.

терминал фальшивые не принимает

вполне может принять
йцукен
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Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2017 19:30

  йцукен написав:вполне может принять

бред
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2017 20:30

  zveren написав:Liubov Добрый вечер.
Давайте обменяемся в личке контактами, у меня есть определенные наработки по этому человеку, готов с вами кооперироваться ради общего дела. Кстати, - он?
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Кто-нибудь нашел этого сирийца? Работают они точно еще с конца 2016.
glaskatri
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2017 21:07

Re: Фальшивые доллары 100

Є факти підробки нової 100 з гологромною стрічною?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 00:53

Фальшивые доллары и евро на черном рынке

Попал на меняла который обменивает фальшивую валюту, работают по всему Киеву, полиция бездействует. Ищут жертв на валютных аукционах сайтов finance и minfin. Звонят сами в ответ на объявления, немного занижают курс, легко идут на уступки, особо не торгуются, настойчиво предлагают подъехать сами, куда было бы удобно. Часты случаи на левом берегу, работает мужчина лет 35-40, невысокого роста, украинец, плотненький, лицо круглое, носит черную куртку, сумку через плечо, также черную, говорит на украинском, переходит на русский если собеседник также разговаривает на русском, курит. Работает уверенно и видно давно, всю сумму берет фальш (купюры 100$ и 500 евро). Может ездит с партнером.
Фальшивые доллары отличаются бумагой (гладенькая, должна быть шероховата), со стороны здания цвет печати более зеленый, год партии 2003, номера с тыльной стороны, правый нижний угол, над номиналом 167, повторяется на всех купюрах, под ультрафиолетом, на части купюр, полоса светится слишком ярко, на некоторых купюрах вообще не светится. Номер возле Франклина, справа, повторяется на всех купюрах B67.
Фальшивые евро также отличаются бумагой, гладкая на ощупь, голограмма наклеена, на вид, присмотревшись легко понять что подделка, с долларом не так все просто.
Сейчас фальшивомонетчиками занимается СБУ, просьба всем кто стал жертвой менял, или знает любую информацию, которая поможет в поимке преступников, выйти на связь, пишите на имеил skrunkad@ukr.net, обязательно с Вами свяжусь, сейчас уже есть три человека, юридическая поддержка, мы настроены решительно!
Будьте осторожны, не пользуйтесь черным рынком и валютными аукционами в интернете, по данным СБУ подобные группировки работают по всему Киеву, кришуются милицией, доказать вину очень сложно, остается надежда только на сплоченность и настойчивость граждан.
skrunkad
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 01:09

Re: Фальшивые доллары 100

Если стали жертвой фальшивомонетчиков пишите в лс или на имеил skrunkad@ukr.net, есть информация по фальшивомонетчикам, идет расследование.
skrunkad
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:15

Отписался Вам на почту. Такая же ситуация у меня, позвонили по заявке, на встречу пришел парень лет 35, в костюме, держался уверенно, скорее всего был на машине с кем-то, машину не светили. Меня как на зло отвлекли когда проверял и пересчитывал. Купюры сразу же вызвали подозрение, секунд через 10-15 бросился за ним бежать, но тот уже скрылся, а фальшивые оказались все. Перезвонив, он еще снял трубку, и даже согласился вернуться, мол все в порядке, недавно в обменнике купил, но, конечно, через секунду телефон был выключен. Сумма в пределах той что и у других, над номиналом 167, B67. Купюры воняют какими-то дешевыми духами. Курс аналогичный обменнику, хотел сэкономить время! на походе к обменнику, доигрался. Прекрасно понимаю, что с еденичным обращением обращаться в рувд смысла нет, ведь так? Почта 123aby@bigmir.net.
123aby
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:54

Re: Фальшивые доллары 100

Фальшивомонетчица-гастролерша в соседние города из Киева (предположительно) При звонке назначает встречу через время равное по пути из Киева в ваш город, ссылаясь на то, что якобы работает до такого-то часа. При встрече пытается втюхать фальшивые $100 доллары низкого качества. Работают скорее всего вдвоем или группой, второй человек такого же примерно возраста следит со стороны.

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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:51

Re: Фальшивые доллары 100

За такое в тюрьму сажают, зачем распространять не настоящие банкноты?
fefelova
 
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