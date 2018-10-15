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Бонус до депозиту від Finance.UA
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:28

  mustbe написав:Открыть депо как минимум на 100/150/200 К с указанием соответствующего промо


Ну такое себе.

Вижу грн-депо от 3 месяцев, около 12% годовых. Если на 200к депозит дают 1к грн бонуса чистоганом за 3-месячный депозит - то эффективная ставка получится около 14%. И это ещё морковку кролю надо отдать (кстати, его опять достали, типа как "новое литсо", опять на главу НБУ проталкивают)

Опустили ставки в пол, а теперь пытаются их "завуалированно компенсировать" (и то, только самым прохаванным свинорылам. Про бонус от Минфина знают не так много людей)

Хорошая попытка, но "спробуйте ще!" :)

24-28% чистоганом годовых меня бы ещё как-то устроило
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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