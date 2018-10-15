Бонус до депозиту від Finance.UA

Ну такое себе.
Вижу грн-депо от 3 месяцев, около 12% годовых. Если на 200к депозит дают 1к грн бонуса чистоганом за 3-месячный депозит - то эффективная ставка получится около 14%. И это ещё морковку кролю надо отдать (кстати, его опять достали, типа как "новое литсо", опять на главу НБУ проталкивают)
Опустили ставки в пол, а теперь пытаются их "завуалированно компенсировать" (и то, только самым прохаванным свинорылам. Про бонус от Минфина знают не так много людей)
Хорошая попытка, но "спробуйте ще!"
24-28% чистоганом годовых меня бы ещё как-то устроило