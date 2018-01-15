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Інвестую(ємо) в стартапи
та бізнес капітал

Інвестую(ємо) в стартапи та бізнес капітал
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:29

Є цікава тема. Бізнес реальний. Дохідність висока.

Є цікава тема. Бізнес реальний.Сільськегосподарство.Дерево. Ринок збуту світовий.На продукцію є попит. Дохідність висока.Під затаву даю нерухомість, страхові бонди,іноз контракти. Цікавить пиши ave-ekoo@ukr.net
An19
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:41

інвестиції

Доброго дня.Мене звати Олег.І в мене є десятки цікавих бізнес моделей.Від $20-50 тис до декількох мільйонів доларів.Всі бізне-моделі можна інтегрувати
в мобільний додаток Most Needed App($500000)-один додаток на всі випадки життя(B2b, b2c,marketplace).В його основі лежить мій 5 річний досвід вивчення
сфери послуг,інтернету,маркетингу,економічних потреб суспільства,статистики...звідси і з"явились такі бізнес моделі:VR інтернет-магазин,смарт меблі,
точки 3D друку,продакшн студія,венчурний фонд....та інші.Буду радий плідній співпраці.
zhyvon@ukr.net
zhyvon
 
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