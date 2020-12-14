|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:23
Бетон написав: Олежан написав:
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки
Они молодчики, заслужили
Львовяне - поживите за нас
і інформовані люди кажуть шо там насправді ніякі не 50, а всі 150+ тисяч абонентів без води і якихось позитивних перспектив
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11969
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:47
kingkongovets написав: Бетон написав: Олежан написав:
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
Во Львове обработано 100% протоколов: порох получил 70%, зелёный получил 30% поддержки
Они молодчики, заслужили
Львовяне - поживите за нас
і інформовані люди кажуть шо там насправді ніякі не 50, а всі 150+ тисяч абонентів без води і якихось позитивних перспектив
Ну хто ж винуватий, що в них садовий
І взагалі в них історична провінція, де жк будуть за містом.
В Києві перекладують комунікації і міські служби і при реконструкції цілими вулицями і при будівництві нових жк
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5624
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:52
езжайте в свой днепро-ж
и оттуда дрочите на львов
закомплексованные схиднюки
которые не отдупляют причину\следствие
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4678
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17276806
|
|
|1380
|6772921
|
|
|3
|80127
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|