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40-летние пенсионеры-менты
требуют огромных пенсий

40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:31

Сына замминистра уже вычеркнули из дела об ограблении

Полиция Киева расследует дело о разбойном нападении на курьера, в котором, якобы принимал участие сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, 17-летний Михаил. При этом вместо трех подозреваемых, в деле остались фигурировать лишь двое, так как прокуратура не согласовала подозрение сыну чиновника.

"Факт разбойного нападения на курьера одного из интерент-магазинов техники имел место месяц назад. По данному делу есть двое подозреваемых", - цитирует агентство официальный комментарии пресс-службы полиции Киева.

Вместе с тем, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын заместителя министра образования Владимира Ковтунца.

По его информации, полиция готовила подозрения в совершении преступления на всех троих участников преступления, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого замминистра. То есть, в настоящее время он не проходит по делу как подозреваемый.

Любопытно, что в, опубликованных СМИ, материалах следствия сказано, что именно Михаил Ковтунец, пытаясь отобрать у курьера телефон, угрожал ему пистолетом, ударив при этом рукояткой оружия в верхнюю часть головы потерпевшего, а также брызгал ему в лицо газовым баллончиком.

https://antikor.com.ua/articles/224060-syna_zamministra_uhe_vycherknuli_iz_dela_ob_ograblenii
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