Киев все больше становится рагульским диким городом.
Советской интеллигенции уже нет.
Самостийная ылита, выросшая на дерибане советского наследства и деиндустриализации - просто никчемная, и по уровню культуры и интеллекту
Всюду жлобы, рагули, селюки.
Деградация всего и всех.
Поэтому собственных ракет и дальних БПЛА у при*** клоунов - априори не может быть, для них это чрезвычайно сложно.
Рассуждения 0,00001% населения, что все гуд, кабаки, рестораны, активная веселая жизнь - пустой трёп мизерной части населения.
В провинции уже половина ресторанов закрылась.
Не для кого.
И работать там некому.
Как только Европа прекратит финансировать самостийных клептократов-деиндустриализатопов - страна завалится.
Это вопрос времени.