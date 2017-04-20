Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії

Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙums82018 написав:ПФ «привязав» пенсіонерів при виході на пенсію до СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ по Україні, і як оказалось це "змінна величина", а тому по всіх писаних і не писаних законах, а також враховуючи фактор справедливості потрібно кожен рік в березні (т.я. оголошується середня зарплата по Україні за минулий рік) всім перерахувати пенсію в звязку з зміною цієї величини. Тому все що робиться не так як сказано вище, це ШАХРАЙСТВО.
пенсія залежить від року виходу на пенсію т.я. кожен рік середня з/п по Україні різна. Більше того за 6 рокі приблизно вона стає в 2 рази більшою, але пенсія не перераховується. Тобто всіх пенсіонерів держуть за лопухів. Виходить абсурд при купівлі чого небудь потрібно "вимагати" ту ціну яка була тоді коли ви йшли на пенсію. Середня з/п кожен рік росте а пенсія заморожена тому пенсіонерам живеться все "краще" і "краще"
Стаття 97. Підвищення пенсій у зв’язку з індексацією грошових доходів населення
{Дію статті 97 відновлено у зв’язку з втратою чинності Декрету № 7-92 на підставі Закону № 534/96-ВР від 21.11.96}
{Дію статті 97 зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом № 7-92 від 09.12.92}
Пенсії щороку підвищуються відповідно до індексації грошових доходів населення, але не менш як на 2 проценти заробітку, з якого обчислено пенсію (стаття 64). В усіх випадках зазначене підвищення не може бути менше 2 процентів мінімальної пенсії за віком.