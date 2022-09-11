Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 24 лют, 2025 17:18
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео)
Додано: Вів 25 лют, 2025 11:18
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:04
Чи можна придбати монети в НБУ
Пльонтанізм срібна - просто шикарно зроблено.
Було складно але вдалося сьогодні дві нові взяти
Додано: Вів 25 лют, 2025 16:21
Пльонтанізм звичайна теж непогано виглядає - але бери, не хочу
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