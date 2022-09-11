Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео)
|
|
|
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 24 лют, 2025 17:18
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео)
Додано: Вів 25 лют, 2025 11:18
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета
Додано: Вів 25 лют, 2025 12:04
Чи можна придбати монети в НБУ
Пльонтанізм срібна - просто шикарно зроблено.
Було складно але вдалося сьогодні дві нові взяти
Додано: Вів 25 лют, 2025 16:21
Пльонтанізм звичайна теж непогано виглядає - але бери, не хочу
Додано: Вів 25 лют, 2025 18:08
Справедливости ради сегодняшние монеты и весьма удачны по дизайну в отличии от тех же "Ні куля...", "Укр.радио" или "Парламентаризма". Даже "пиджак" - Шамо выглядит круче чем большинство прошлогоднего "мусора". Поэтому тут кроме тираже еще и фактор дизайна сработал. Ну и сегодня развеян миф что якобы bankID как то мешает бото-водам. Они уже приспособились (не важно активировали старые учетки или завели новые) и все так же успешно кладут серваки НБУ в первые секунды. В общем актуализация через bankID, которая преподносилась функционерами от НБУ как забота о простых коллекционерах и как "перемога" над ботами, оказалась "пуком в муку" (ну и доп.сбором персональных данных, которыми теперь имеющим доступ до соответствующей базы данных можно и на рынке торгануть).
|