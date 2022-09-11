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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:18

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:18

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:04

Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)
Пльонтанізм срібна - просто шикарно зроблено.
Було складно але вдалося сьогодні дві нові взяти
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 16:21

  Faceless написав:
Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)
Пльонтанізм срібна - просто шикарно зроблено.
Було складно але вдалося сьогодні дві нові взяти

Пльонтанізм звичайна теж непогано виглядає - але бери, не хочу :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:08

  Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)

Справедливости ради сегодняшние монеты и весьма удачны по дизайну в отличии от тех же "Ні куля...", "Укр.радио" или "Парламентаризма". Даже "пиджак" - Шамо выглядит круче чем большинство прошлогоднего "мусора". Поэтому тут кроме тираже еще и фактор дизайна сработал. Ну и сегодня развеян миф что якобы bankID как то мешает бото-водам. Они уже приспособились (не важно активировали старые учетки или завели новые) и все так же успешно кладут серваки НБУ в первые секунды. В общем актуализация через bankID, которая преподносилась функционерами от НБУ как забота о простых коллекционерах и как "перемога" над ботами, оказалась "пуком в муку" (ну и доп.сбором персональных данных, которыми теперь имеющим доступ до соответствующей базы данных можно и на рынке торгануть).
WallNutPen
 
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