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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:18

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:18

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:04

Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)
Пльонтанізм срібна - просто шикарно зроблено.
Було складно але вдалося сьогодні дві нові взяти
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 16:21

  Faceless написав:
Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)
Пльонтанізм срібна - просто шикарно зроблено.
Було складно але вдалося сьогодні дві нові взяти

Пльонтанізм звичайна теж непогано виглядає - але бери, не хочу :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 18:08

  Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)

Справедливости ради сегодняшние монеты и весьма удачны по дизайну в отличии от тех же "Ні куля...", "Укр.радио" или "Парламентаризма". Даже "пиджак" - Шамо выглядит круче чем большинство прошлогоднего "мусора". Поэтому тут кроме тираже еще и фактор дизайна сработал. Ну и сегодня развеян миф что якобы bankID как то мешает бото-водам. Они уже приспособились (не важно активировали старые учетки или завели новые) и все так же успешно кладут серваки НБУ в первые секунды. В общем актуализация через bankID, которая преподносилась функционерами от НБУ как забота о простых коллекционерах и как "перемога" над ботами, оказалась "пуком в муку" (ну и доп.сбором персональных данных, которыми теперь имеющим доступ до соответствующей базы данных можно и на рынке торгануть).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:17

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

WallNutPen написав:
  Shaman написав:НБУ бачу зменшив тираж монет до 50 т шт, й розбирають й як раніше - як гарячі пиріжки :D а оті по 75 т шт - досі є. хоча як на мене Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - прикольна монета 8)

Справедливости ради сегодняшние монеты и весьма удачны по дизайну в отличии от тех же "Ні куля...", "Укр.радио" или "Парламентаризма". Даже "пиджак" - Шамо выглядит круче чем большинство прошлогоднего "мусора". Поэтому тут кроме тираже еще и фактор дизайна сработал. Ну и сегодня развеян миф что якобы bankID как то мешает бото-водам. Они уже приспособились (не важно активировали старые учетки или завели новые) и все так же успешно кладут серваки НБУ в первые секунды. В общем актуализация через bankID, которая преподносилась функционерами от НБУ как забота о простых коллекционерах и как "перемога" над ботами, оказалась "пуком в муку" (ну и доп.сбором персональных данных, которыми теперь имеющим доступ до соответствующей базы данных можно и на рынке торгануть).
А як банкІд взагалі може завадити, якщо це разова перевірка при реєстрації. Я теж думаю треба бота зробити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:22

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

  Faceless написав:А як банкІд взагалі може завадити, якщо це разова перевірка при реєстрації. Я теж думаю треба бота зробити
Согласен, что никак. Но в тематических тг-каналах у некоторых непонимающих людей после введения банкАйДи была эйфория, что мол теперь все ботоводы отпадут (наивные) :).
Безусловно часть учеток банкАйДи отсеял (те что были оформлены на несовершеннолетних или просто не имеющих карт, а также на вымышленных людей). Но пройти верификацию для владельцев ботоферм считаю вообще не проблема - подойти вечером к какой-нибудь общаге и за 20-30 грн. за полчаса-час можно успешно "наверифицировать" нужное количество учеток.

ЗЫ. Кстати НБУ уже засветил, что следующая продажа и Шамо, и "Тримаймо стрій!" будет в следующий вторник 4 марта. Так что кто вчера не успел завтра будут иметь второй шанс.
ЗЫЫ. Во всей этой ситуации меня больше всего озлобляют тарифы НП. Причем если они поначалу еще хоть реально быстро доставляло, то мой серебряный "Пльонтанизм" у них после отгрузки НБУ 4 дня ждал до отправки, в то время как поддержка рассказывала басни, что ИМ НБУ им ничего не предоставил, хотя номер накладной предоставил еще утром в четверг. А в итоге НП отправила посылку в воскресенье (при том, что ИМ НБУ никогда ничего в субботу-воскресенье не отправляет в принципе).
WallNutPen
 
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