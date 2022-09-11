Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
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Шановний клієнте!
04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:49
Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
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Шановний клієнте!
04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:02
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:47
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
й як результат - дрібні залишки звісно розібрали, а там де дали по 1 700 шт - так там навіть залишились
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