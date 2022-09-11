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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:49

Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
----
Шановний клієнте!

04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.

Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:02

  greenozon написав:Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
----
Шановний клієнте!

04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.

Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних

реально залишки - по 90 шт :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:47

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

й як результат - дрібні залишки звісно розібрали, а там де дали по 1 700 шт - так там навіть залишились :D
Shaman
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Повідомлень: 8910
З нами з: 29.09.19
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