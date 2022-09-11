Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
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Шановний клієнте!
04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:49
Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
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Шановний клієнте!
04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:02
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:47
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
й як результат - дрібні залишки звісно розібрали, а там де дали по 1 700 шт - так там навіть залишились
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:30
завтра знову розпродаж!
лише ролики (по 25 чи 40 монет в ролі)
деякі роли лише 100 штук (на всю країну ))
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Шановний клієнте!
11 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:40
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
якийсь новий цікавий формат аукціону - кіт у мішку
Додано: Пон 07 лип, 2025 15:57
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото)
Додано: Вів 08 лип, 2025 10:15
презентувати презентували. але щось вже другий аукціон падає сайт.
ну що можна побажати цим спекулям з ботами - щоб ви ці монети потім продавали лише зі збитком
upd або криві руки в НБУ. бо здається проблеми почалися, коли вони додали оцю перевірку - чи людина. й під час, коли багато людей натискає на кнопки, це зависає
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